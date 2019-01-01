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Конте сравнил Реал с "горячей картошкой", чем объяснил свой отказ возглавить клуб

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Экс-тренер Челси мог возглавить Реал после отставки Хулена Лопетеги.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Известный итальянский тренер Антонио Конте рассказал, почему он отказался возглавить мадридский Реал осенью 2018 года после увольнения Хулена Лопетеги.

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“В тот момент Реал был как горячая картошка, к которой лучше не прикасаться. По этой причине я решил отказаться от предложения. Да, шансы на сотрудничество были, но я не люблю приходить в команду в середине сезона“, - цитирует Конте La Gazzetta dello Sport.

Также Конте прокомментировал свое возможное назначение в Интер.

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“Если говорить о будущем, то до лета вы точно меня нигде не увидите. Сейчас появились слухи о моем приходе в Интер, но я могу сказать, что это просто спекуляции.

Пока я не получал никаких предложений и могу обдумать свою дальнейшую карьеру“, - подытожил специалист.

Напомним, что Реал возглавил Сантьяго Солари, который подписал контракт сроком до 2021 года.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Антонио Конте, футбол, вне игры, Интер
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