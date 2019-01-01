Конте сравнил Реал с "горячей картошкой", чем объяснил свой отказ возглавить клуб

Экс-тренер Челси мог возглавить Реал после отставки Хулена Лопетеги.

Известный итальянский тренер Антонио Конте рассказал, почему он отказался возглавить мадридский Реал осенью 2018 года после увольнения Хулена Лопетеги.

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“В тот момент Реал был как горячая картошка, к которой лучше не прикасаться. По этой причине я решил отказаться от предложения. Да, шансы на сотрудничество были, но я не люблю приходить в команду в середине сезона“, - цитирует Конте La Gazzetta dello Sport.

Также Конте прокомментировал свое возможное назначение в Интер.

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“Если говорить о будущем, то до лета вы точно меня нигде не увидите. Сейчас появились слухи о моем приходе в Интер, но я могу сказать, что это просто спекуляции.

Пока я не получал никаких предложений и могу обдумать свою дальнейшую карьеру“, - подытожил специалист.

Напомним, что Реал возглавил Сантьяго Солари, который подписал контракт сроком до 2021 года.