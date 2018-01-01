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Жирона - Реал Мадрид 1:3 видео голов и обзор матча Кубка Испании

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"Сливочные" спокойно вышли в полуфинал турнира.

Жирона - Реал: видео голов
Жирона - Реал: видео голов
Getty Images

Мадридский Реал в ответном матче 1/4 финала Кубка Короля одержал победу над Жироной и пробился в полуфинал турнира.

Дублем в этом поединке отличился француз Карим Бензема.

Смотрите видео голов и обзор матча Жирона - Реал:

Жирона - Реал 1:3 (первый матч - 2:4)
Голы: Порро, 71 - Бензема, 27, 43, Льоренте, 76

Жирона: Ираисос - Порро, Рамальо, Эспиноса, Муньеса (Хуанпе, 46), Р. Гарсия - Дуглас Луис, Сонг Хо Паик (Пачон, 68), Гранель - Лосано, Стуани (Валери, 59)

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Рамос (Начо, 63), Марсело - Себальос, Льоренте, Кроос - Васкес, Бензема (Асенсио, 58), Винисиус (Бэйл, 67)

Предупреждения: Стуани, Лосано - Карвахаль.

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Теги: Жирона, Реал, Реал Мадрид, видео голов, обзор матча, футбол, Кубок Испании по футболу, Кубок Короля, Кубок Испании
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