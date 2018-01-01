Жирона - Реал Мадрид 1:3 видео голов и обзор матча Кубка Испании

"Сливочные" спокойно вышли в полуфинал турнира.

Жирона - Реал: видео голов Getty Images

Мадридский Реал в ответном матче 1/4 финала Кубка Короля одержал победу над Жироной и пробился в полуфинал турнира.

Дублем в этом поединке отличился француз Карим Бензема.

Смотрите видео голов и обзор матча Жирона - Реал:

Жирона - Реал 1:3 (первый матч - 2:4)

Голы: Порро, 71 - Бензема, 27, 43, Льоренте, 76

Жирона: Ираисос - Порро, Рамальо, Эспиноса, Муньеса (Хуанпе, 46), Р. Гарсия - Дуглас Луис, Сонг Хо Паик (Пачон, 68), Гранель - Лосано, Стуани (Валери, 59)

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Рамос (Начо, 63), Марсело - Себальос, Льоренте, Кроос - Васкес, Бензема (Асенсио, 58), Винисиус (Бэйл, 67)

Предупреждения: Стуани, Лосано - Карвахаль.