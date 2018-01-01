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Реал без проблем разобрался с Жироной и вышел в полуфинал Кубка Испании

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Карим Бензема в этом поединке забил два гола в ворота соперника.
Карим Бензема дважды поразил ворота Жироны
Карим Бензема дважды поразил ворота Жироны
Getty Images

Мадридский Реал в гостях обыграл Жирону в рамках второго четвертьфинального матча Кубка Короля.

“Сливочные“ открыли свет на 27-й минуте поединка благодаря Кариму Бензема, который замкнул передачу Даниэля Карвахаля. А уже на 43-й минуте француз оформил дубль, отправив мяч в сетку шикарным обводящим ударом в дальний угол после передачи Винисиуса Жуниора.

Во втором тайме Жирона отыграла один мяч благодаря Педро Порро, который на 71-й минуте поединка поразил ворота Кейлора Наваса. Однако уже через 5 минут Маркос Льорента забил третий гол в ворота соперника, окончательно определив победителя встречи.

Напомним, что первый матч “сливочные“ выиграли со счетом 2:4.

Жирона - Реал 1:3 (первый матч - 2:4)
Голы: Порро, 71 - Бензема, 27, 43, Льоренте, 76

Жирона: Ираисос - Порро, Рамальо, Эспиноса, Муньеса (Хуанпе, 46), Р. Гарсия - Дуглас Луис, Сонг Хо Паик (Пачон, 68), Гранель - Лосано, Стуани (Валери, 59)

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Рамос (Начо, 63), Марсело - Себальос, Льоренте, Кроос - Васкес, Бензема (Асенсио, 58), Винисиус (Бэйл, 67)

Предупреждения: Стуани, Лосано - Карвахаль

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Жирона, Кубок Испании по футболу, Кубок Испании, Кубок Короля, футбол
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