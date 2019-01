Защитник, которым интересовался Шахтер, стал игроком Барселоны

Защитник бразильского Атлетико Минейро Эмерсон Апаресидо подписал контракт с испанской Барселоной. Трансфер официально подтвердили оба клуба.

Читай также: Барселона официально объявила о трансфере Боатенга

Как сообщает пресс-служба каталонцев, 20-летний футболист присоединится к клубу 1 июля 2019 года, а его контракт будет рассчитан до конца сезона-2023/24. Текущий сезон он проведет в составе Атлетико Минейро.

❗️BREAKING NEWS❗️

Agreement with Atlético Mineiro for Emerson transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2019.

All the details 👉 https://t.co/qFFBNmEP9n pic.twitter.com/xJJoG9EJnV