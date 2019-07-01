Защитник, которым интересовался Шахтер, стал игроком Барселоны

Каталонский клуб объявил о подписании бразильского футболиста Эмерсона Апаресидо.

Защитник бразильского Атлетико Минейро Эмерсон Апаресидо подписал контракт с испанской Барселоной. Трансфер официально подтвердили оба клуба.

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Как сообщает пресс-служба каталонцев, 20-летний футболист присоединится к клубу 1 июля 2019 года, а его контракт будет рассчитан до конца сезона-2023/24. Текущий сезон он проведет в составе Атлетико Минейро.

❗️BREAKING NEWS❗️

Agreement with Atlético Mineiro for Emerson transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2019.

All the details 👉 https://t.co/qFFBNmEP9n pic.twitter.com/xJJoG9EJnV — FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 января 2019 г.

Отмечается, что “сине-гранатовые“ заплатили за футболиста 12 миллионов евро. Сообщается, что его сравнивают с игроком ПСЖ Дани Алвесом, и тренерский штаб считает, что Эмерсон идеально впишется в игровую схему Барселоны.

Напомним, интерес к Эмерсону также проявлял донецкий Шахтер.

Ранее сообщалось, что Барселона подписала талантливого игрока Аякса Френки Де Йонга.