Одноклубник Ярмоленко близок к переходу в Бетис

Лукас Перес продолжит карьеру в Ла Лиге.

Форвард английского Вест Хэма Лукас Перес перейдет в Бетис. Об этом сообщает журналист Sky Sports Дирк Шларманн на своей странице в Twitter.

По информации источника, сумма трансфера составит 3,5 млн евро, а о переходе испанца в Бетис официально будет объявлено до окончания зимнего трансферного окна.

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Лукас Перес, который являлся конкурентом Андрея Ярмоленко за место в основном составе Вест Хэма, провел в этом сезоне за "молотобойцев" 14 матчей и забил в них 5 голов.

Ранее стало известно, что лидер Вест Хэма Марко Арнаутович отказался от предложения покинуть клуб.