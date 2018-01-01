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Одноклубник Ярмоленко близок к переходу в Бетис

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Лукас Перес продолжит карьеру в Ла Лиге.
Лукас Перес
Лукас Перес
Getty Images

Форвард английского Вест Хэма Лукас Перес перейдет в Бетис. Об этом сообщает журналист Sky Sports Дирк Шларманн на своей странице в Twitter.

По информации источника, сумма трансфера составит 3,5 млн евро, а о переходе испанца в Бетис официально будет объявлено до окончания зимнего трансферного окна.

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Лукас Перес, который являлся конкурентом Андрея Ярмоленко за место в основном составе Вест Хэма, провел в этом сезоне за "молотобойцев" 14 матчей и забил в них 5 голов.

Ранее стало известно, что лидер Вест Хэма Марко Арнаутович отказался от предложения покинуть клуб.

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Теги: Лукас Перес, Вест Хэм, Бетис, трансферы, футбол
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