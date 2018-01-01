СМИ: Реал готов предложить 115 млн евро за форварда МЮ
Мадридский клуб хочет перехватить молодого футболиста.
Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд может сменить клубную прописку.
Мадриский Реал может воспользоваться тем, что англичанин все еще не продолжил контракт с "красными дьяволами" и перехватить футболиста.
"Сливочные" готовы предложить за Рэшфорда 100 миллионов фунтов (115 млн евро), сообщает The Sun.
Отмечается, что возможная зарплата англичанина в новом клубе может составить 285 тысяч евро в неделю.
Действующее соглашение Рэшфорда с Манчестер Юнайтед закончится через 18 месяцев, и форвард пока не торопится его продлевать.
Ранее сообщалось, что другой нападающий МЮ выразил желание продолжить свой контракт.
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