Барселона — Севилья 6:1 Видео голов и обзор матча Кубка Испании
Каталонцы не оставили шансов Севилье, отправив в ее ворота шесть мячей.
В ответном поединке 1/4 Кубка Испании по футболу Барселона разгромила Севилью и без проблем пробилась в полуфинал турнира.
Барселона - Севилья 6:1 (первый матч — 0:2)
Голы: Коутиньо, 13 (с пенальти), 53, Ракитич, 31, Роберто, 54, Суарес, 89, Месси, 90+2 — Арана, 68
Барселона: Силлессен — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич (Видаль, 76), Бускетс, Артур (Аленья, 90) — Месси, Суарес, Коутиньо (Семеду, 81)
Севилья: Сориано — Каррису, Кьер, Гомес — Промес, Банега (Бен Йеддер, 77), Амаду, Меса (Ф. Васкес, 77), Арана (Хиль, 84) — Сарабия, Силва
Предупреждения: Суарес — Меса, Каррису, Гомес
На 27-й минуте Банега не реализовал пенальти (вратарь)
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