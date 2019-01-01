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Барселона — Севилья 6:1 Видео голов и обзор матча Кубка Испании

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Каталонцы не оставили шансов Севилье, отправив в ее ворота шесть мячей.

 

Барселона - в полуфинале Кубка Испании
Барселона - в полуфинале Кубка Испании
Getty Images

 

В ответном поединке 1/4 Кубка Испании по футболу Барселона разгромила Севилью и без проблем пробилась в полуфинал турнира.

Барселона - Севилья 6:1 (первый матч — 0:2)

Голы: Коутиньо, 13 (с пенальти), 53, Ракитич, 31, Роберто, 54, Суарес, 89, Месси, 90+2 — Арана, 68

Барселона: Силлессен — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич (Видаль, 76), Бускетс, Артур (Аленья, 90) — Месси, Суарес, Коутиньо (Семеду, 81)

Севилья: Сориано — Каррису, Кьер, Гомес — Промес, Банега (Бен Йеддер, 77), Амаду, Меса (Ф. Васкес, 77), Арана (Хиль, 84) — Сарабия, Силва

Предупреждения: Суарес — Меса, Каррису, Гомес

На 27-й минуте Банега не реализовал пенальти (вратарь)

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Теги: футбол, Барселона, Севилья, Кубок Испании, видео голов, обзор матча
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