Защитник Динамо перешел в Кадис

Александар Пантич продолжит карьеру в Испании.

Испанский Кадис, выступающий в Сегунде, объявил о подписании контракта с защитником Александаром Пантичем.

Футболист перешел в Кадис на правах аренды до конца сезона.

Отмечается, что в соглашении прописана опция выкупа контракта 26-летнего игрока, но сумма возможного выкупа пока неизвестна.

Ожидается, что Пантич присоединиться к своей новой команде в четверг, 31-го января.

Пантич перебрался в Динамо зимой 2017 года. За это время защитник сыграл за киевский клуб 15 матчей и отдал один ассист.

В этом сезоне Кадис после 23-х туров идет на седьмом месте в Сегунде, имея в активе 35 очков.