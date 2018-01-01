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Защитник Динамо перешел в Кадис

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Александар Пантич продолжит карьеру в Испании.
Александар Пантич
Александар Пантич
ФК Динамо Киев

Испанский Кадис, выступающий в Сегунде, объявил о подписании контракта с защитником Александаром Пантичем.

Футболист перешел в Кадис на правах аренды до конца сезона.

Отмечается, что в соглашении прописана опция выкупа контракта 26-летнего игрока, но сумма возможного выкупа пока неизвестна.

Ожидается, что Пантич присоединиться к своей новой команде в четверг, 31-го января.

Пантич перебрался в Динамо зимой 2017 года. За это время защитник сыграл за киевский клуб 15 матчей и отдал один ассист.

В этом сезоне Кадис после 23-х туров идет на седьмом месте в Сегунде, имея в активе 35 очков.

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Теги: футбол, Кадис, Сегунда, Динамо, Александар Пантич
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Источник: twitter.com

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