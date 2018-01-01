Защитник Динамо перешел в Кадис
Александар Пантич продолжит карьеру в Испании.
Испанский Кадис, выступающий в Сегунде, объявил о подписании контракта с защитником Александаром Пантичем.
Футболист перешел в Кадис на правах аренды до конца сезона.
Отмечается, что в соглашении прописана опция выкупа контракта 26-летнего игрока, но сумма возможного выкупа пока неизвестна.
Ожидается, что Пантич присоединиться к своей новой команде в четверг, 31-го января.
Пантич перебрался в Динамо зимой 2017 года. За это время защитник сыграл за киевский клуб 15 матчей и отдал один ассист.
В этом сезоне Кадис после 23-х туров идет на седьмом месте в Сегунде, имея в активе 35 очков.
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