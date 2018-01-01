Севилья потроллила Месси, приняв участие в популярном челлендже
Севилья решила “забанить“ форварда Барселоны Лионеля Месси в ответном матче Кубка Испании.
Клуб присоединился к новому популярному челленджу в соцсетях #ThingsIWouldBan. В рамках этого проекта разные рассказывают о том, что бы они хотели заблокировать в современном мире.
В свою очередь, испанский клуб решил “запретить“ аргентинскому футболисту играть в ответном поединке.
#ThingsIWouldBan— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 29 января 2019 г.
Messi from the #CopaDelRey quarter-final
Пользователи соцсети Twitter позитивно отреагировали на забавный пост пресс-службы Севильи.
Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 0:2 в пользу Севильи.
Ответный поединок состоится сегодня, 30 января, в 22:30 по киевскому времени.
На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция матча Барселона - Севилья.
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