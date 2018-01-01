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Севилья потроллила Месси, приняв участие в популярном челлендже

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Испанский клуб "запретил" аргентинцу играть в матче Кубка Испании.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Севилья решила “забанить“ форварда Барселоны Лионеля Месси в ответном матче Кубка Испании.

Клуб присоединился к новому популярному челленджу в соцсетях #ThingsIWouldBan. В рамках этого проекта разные рассказывают о том, что бы они хотели заблокировать в современном мире.

В свою очередь, испанский клуб решил “запретить“ аргентинскому футболисту играть в ответном поединке. 

Пользователи соцсети Twitter позитивно отреагировали на забавный пост пресс-службы Севильи.

Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 0:2 в пользу Севильи.

Ответный поединок состоится сегодня, 30 января, в 22:30 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция матча Барселона - Севилья.

 

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Теги: футбол, Лионель Месси, Севилья, Кубок Испании
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Источник: twitter.com

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