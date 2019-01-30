Барселона - Севилья 4:0 онлайн трансляция матча Кубка Испании

Каталонцы попытаются обыграть Севилью в ответном матче Кубка Короля, чтобы вырвать путевку в полуфинал турнира.

В среду, 30-го января, Барселона на Камп Ноу примет Севилью в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.

В первом поединке Севилья без проблем разобралась с полурезервным составом каталонцев, обыграв их со счетом 2:0. “Сине-гранатовым“ теперь необходимо забить как минимум 3 гола и сохранить свои ворота сухими, чтобы пройти в следующий раунд соревнований.

Ситуация для Барселоны сложная, но не критичная. Однако тут возникает вопрос - стоит ли бросать в бой все силы или можно пожертвовать турниром ради сохранения сил команды для борьбы в Ла Лиге и Лиге чемпионов?

Севилья в этом матче не сможет рассчитывать на Серхио Эскудеро, Хесуса Наваса и Алейша Видаля, а Барселоне не помогут Усман Дембеле, Умтити и Рафинья.

Стоит сказать, что каталонцы обыгрывали Севилью в восьми последних матчах на Камп Ноу и, вероятно, сумеет обыграть и сейчас, но есть вероятность, что Севилье хватит запаса, полученного в первом матче, чтобы выйти в полуфинал.

На нашем сайте будет текстовая трансляция матча Барселона - Севилья, которая начнется 30-го января в 22:30 по киевскому времени.