Реал намерен подписать сербского форварда
Нападающий Айнтрахта Лука Йович попал в сферу интересов Королевского клуба.
Мадридский Реал всерьез намерен усилиться форвардом в летнее трансферное окно.
Как сообщает портал AS, приоритетным вариантов для “галактикос“ является 21-летний игрок сборной Сербии Лука Йович.
Права на Йовича принадлежат португальской Бенфике, однако сейчас игрок на правах аренды выступает за франкфуртский Айнтрахт.
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В немецком клубе форвард демонстрирует выдающуюся результативность. Йович провел за Айнтрахт 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов.
По оценкам портала Transfermarkt, трансферная стоимость серба сейчас составляет 40 миллионов евро.
Ранее стало известно, что игрок Реала Марсело попросил руководство "сливочных" выставить его на трансфер.
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