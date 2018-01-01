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Реал намерен подписать сербского форварда

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Нападающий Айнтрахта Лука Йович попал в сферу интересов Королевского клуба.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Мадридский Реал всерьез намерен усилиться форвардом в летнее трансферное окно.

Как сообщает портал AS, приоритетным вариантов для “галактикос“ является 21-летний игрок сборной Сербии Лука Йович.

Права на Йовича принадлежат португальской Бенфике, однако сейчас игрок на правах аренды выступает за франкфуртский Айнтрахт.

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В немецком клубе форвард демонстрирует выдающуюся результативность. Йович провел за Айнтрахт 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов.

По оценкам портала Transfermarkt, трансферная стоимость серба сейчас составляет 40 миллионов евро.

Ранее стало известно, что игрок Реала Марсело попросил руководство "сливочных" выставить его на трансфер.

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Теги: Реал Мадрид, Лука Йович, Айнтрахт Франкфурт, трансферы, футбол
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