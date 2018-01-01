Вильярреал вернул работу тренеру, уволенному полтора месяца назад

Руководство испанского клуба решило вновь провести изменения в тренерском штабе.

Вильярреал принял решение вновь поменять главного тренера команды.

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Как сообщает пресс-служба клуба, на пост главного тренера будет назначен Хавьер Кальеха, который работал с командой с начала сезона, но был отправлен в отставку 10 декабря. После увольнения Кальехи командой руководил Луис Гарсия Пласа, но руководство клуба осталось недовольно его результатами.

El presidente Fernando Roig confirma que Javi Calleja vuelve a convertirse en el técnico del Villarreal tras el cese de Luis García Plaza. “Es mi decisión y asumo toda la responsabilidad”, explica el mandatario. pic.twitter.com/HBfU5AyJGg — Villarreal CF (@VillarrealCF) 29 января 2019 г.

Таким образом, испанский специалист вернул себе работу в клубе спустя почти два месяца после увольнения.

Отметим, что Вильярреал находится на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 18 очков (3 победы, 9 ничьих, 9 поражений).

Ранее сообщалось, что фанаты Марселя потребовали отправить в отставку главного тренера.