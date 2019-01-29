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Суарес проиграл своему юному сыну в футбол, пропустив несколько эпичных голов

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Луис Суарес провел время со своим сыном за игрой в футбол.
Луис Суарес с сыном
Луис Суарес с сыном
instagram.com/luissuarez9/

Форвард Барселоны Луис Суарес решил в свободное время поиграть со своим 5-летним сыном Беньямином в футбол.

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Аргентинец и его сынишка пробивали пенальти. Ни Суарес, ни Беньямин не проявили высоких вратарских качеств, однако один из лидеров "сине-гранатовых" все же проиграл Суаресу-младшему.

Луис пропустил несколько эпичных голов, а в одном из моментов он словил летящий в ворота мяч, но не удержал его и уронил прямо в сетку.

Напомним, недавно в семье Луиса Суареса было прибавление - его супруга София родила третьего ребенка.

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Теги: Луис Суарес, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, видео, семья, сын, гол
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