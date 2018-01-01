Суарес может покинуть Барселону ради Арсенала

Денис Суарес в скором времени может перебраться в один из лучших европейских чемпионатов.

Полузащитник Барселоны Денис Суарес в ближайшее время может покинуть Испанию.

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По информации Goal.com, лондонский Арсенал близок к заключению сделки с каталонским клубом. Изначально переговоры зашли в тупик, но стороны все же сумели значительно продвинуться в обсуждении условий соглашения.

Лондонцы собираются взять Суаресв в аренду до конца сезона за 2,5 миллиона евро. Также клуб сможет выкупить его за 20 миллионов евро. "Канониры" хотят оформить сделку до 1-го февраля, когда закроется зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что из Арсенала может уйти Генрих Мхитарян, если клуб совершит трансфер Дениса Суареса.