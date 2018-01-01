Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Суарес может покинуть Барселону ради Арсенала

Комментариев: 0
Денис Суарес в скором времени может перебраться в один из лучших европейских чемпионатов.
Денис Суарес
Денис Суарес
Getty Images

Полузащитник Барселоны Денис Суарес в ближайшее время может покинуть Испанию.

Читай также: Звезда Болливуда посмеялась над футболистом Арсенала, выложив переписку, где его называют неандертальцем

По информации Goal.com, лондонский Арсенал близок к заключению сделки с каталонским клубом. Изначально переговоры зашли в тупик, но стороны все же сумели значительно продвинуться в обсуждении условий соглашения.

Лондонцы собираются взять Суаресв в аренду до конца сезона за 2,5 миллиона евро. Также клуб сможет выкупить его за 20 миллионов евро. "Канониры" хотят оформить сделку до 1-го февраля, когда закроется зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что из Арсенала может уйти Генрих Мхитарян, если клуб совершит трансфер Дениса Суареса.

Поделись:
Теги: Денис Суарес, Барселона, трансфер, аренда, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь