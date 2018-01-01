Фитнес-тренера Атлетико арестовали по обвинению в насилии

60-летнего мужчину задержала мадридская полиция.

В испанском городе Махадаонда, пригороде Мадрида, был задержан один из давних помощников Диего Симеоне в Атлетико - Оскар Ортега, являющийся фитнес-тренером мадридской команды.

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Как сообщает AS, 60-летнего уругвайца арестовали и доставили в полицейский участок в связи с обвинениями в домашнем насилии. Инцидент произошел в ночь с 28-го на 29-е января.

На данный момент нет сведений о деталях происшествия и неизвестно, кому именно был причинен вред. Отмечается, что Ортега провел ночь в полицейском участке, однако Атлетико пока никак не отреагировал на эту ситуацию.

Отметим, что Симеоне привел Ортегу в Атлетико в 2011 году, когда стал у руля команды.

Ранее сообщалось, что в США выписали ордер на арест известного боксера Эдриена Бронера.