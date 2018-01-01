Коутиньо может покинуть Барселону после разговора с Вальверде

Бразилец встретится с наставником Барселоны и обсудит свое будущее.

Вингер Барселоны Филиппе Коутиньо встретится с главным тренером "блаугранас" Эрнесто Вальверде и обсудит с ним свое будущее в команде. Об этом сообщает британский портал Mirror.

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По информации источника, испанского специалиста не устраивает игровая форма, в которой находится Коутиньо. По мнению Вальверде, бразилец приносит недостаточно пользы команде.

В этом сезоне Коутиньо провел за Барселону 28 матчей и забил 6 голов.

Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что каталонский клуб готов расстаться с вингером ради возвращения Неймара.