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Коутиньо может покинуть Барселону после разговора с Вальверде

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Бразилец встретится с наставником Барселоны и обсудит свое будущее.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Вингер Барселоны Филиппе Коутиньо встретится с главным тренером "блаугранас" Эрнесто Вальверде и обсудит с ним свое будущее в команде. Об этом сообщает британский портал Mirror.

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По информации источника, испанского специалиста не устраивает игровая форма, в которой находится Коутиньо. По мнению Вальверде, бразилец приносит недостаточно пользы команде.

В этом сезоне Коутиньо провел за Барселону 28 матчей и забил 6 голов.

Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что каталонский клуб готов расстаться с вингером ради возвращения Неймара.

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Теги: Филиппе Коутиньо, Эрнесто Вальверде, Барселона, Ла Лига, футбол
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