Официально: Мората - игрок Атлетико
Испанский футболист будет выступать в Мадриде на правах аренды.
Форвард Челси Альваро Мората перешел в мадридский Атлетико на правах аренды, сообщает пресс-служба “матрасников“.
Арендное соглашение 26-летнего испанца рассчитано на полтора года – до конца сезона-2019/2020.
Финансовые детали сделки пока неизвестны.
🔴⚪🔴 ¡#BienvenidoMorata!— Atlético de Madrid (@Atleti) 28 января 2019 г.
Acuerdo con el @ChelseaFC_Sp para la cesión de @AlvaroMorata por lo que resta de temporada y una campaña más.
➡ https://t.co/lmsQFk89en
#AúpaAtleti pic.twitter.com/93ZKzlKZhc
Мората находился в молодежной системе Атлетико с 2005 по 2007 год.
В этом сезоне испанский футболист отыграл 16 матчей за Челси в чемпионате Англии и забил 5 голов.
Ранее сообщалось, что фанаты Атлетико выступили против трансфера Мораты.
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