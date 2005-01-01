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Официально: Мората - игрок Атлетико

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Испанский футболист будет выступать в Мадриде на правах аренды.
Альваро Мората
Альваро Мората
twitter.com/Atleti

Форвард Челси Альваро Мората перешел в мадридский Атлетико на правах аренды, сообщает пресс-служба “матрасников“.

Арендное соглашение 26-летнего испанца рассчитано на полтора года – до конца сезона-2019/2020.

Финансовые детали сделки пока неизвестны.

Мората находился в молодежной системе Атлетико с 2005 по 2007 год.

В этом сезоне испанский футболист отыграл 16 матчей за Челси в чемпионате Англии и забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что фанаты Атлетико выступили против трансфера Мораты.

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Теги: футбол, Альваро Мората, Атлетико Мадрид
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Источник: twitter.com

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