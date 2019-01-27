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Марсело попросил руководство Реала выставить его на трансфер - СМИ

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Один из лучших игроков Королевского клуба хочет покинуть команду.
Марсело
Марсело
Getty Images

Защитник Реала Марсело обратился к руководству клуба с просьбой выставить его на трансфер.

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По информации Marca, бразилец хочет покинуть мадридский клуб, чтобы присоединиться к Ювентусу и вновь играть со своим экс-партнером Криштиану Роналду. Отметим, что контракт Марсело со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду пытается уговорить Марсело совершить переход в Ювентус.

Отмечалось, что по решению Сантьяго Солари, бразилец отправится на скамейку запасных из-за лишнего веса.

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Теги: Марсело, Реал, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, вне игры, трансфер, Ювентус, футбол
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