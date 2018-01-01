Эспаньол - Реал 2:4 видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Мадридский клуб в выездном поединке вырвал победу у Эспаньола в результативном матче.
Реал и Эспаньол выдали яркий матч в рамках 21-го тура Ла Лиги. "Сливочные" в гостях забили 4 гола в ворота соперника, однако дважды пропустили в свои ворота.
Смотрите видео голов и обзор матча Эспаньол - Реал:
Эспаньол – Реал 2:4
Голы: Баптистао, 25, Росалес, 82 – Бензема, 4, 45, Рамос, 15, Бэйл, 67.
Эспаньол: Диего Лопес – Хави Лопес, Эрмосо, Ллуис Лопес, Вила (Росалес, 64) – Дардер (Меландо, 75), Рока, Алехандро Лопес — Баптистао (Пьятти, 71), Иглесиас, С. Гарсия
Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос (Начо, 46), Регилон – Модрич (Марсело, 76), Каземиро, Кроос – Васкес, Бензема, Винисиус (Бэйл, 64).
Предупреждения: Рока, Гарсия, А. Лопес – Рамос, Начо, Карвахаль, Куртуа.
Удаление: Варан, 72 (прямая красная карточка).
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