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Эспаньол - Реал 2:4 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Мадридский клуб в выездном поединке вырвал победу у Эспаньола в результативном матче.

Гарет Бэйл наносил удар по воротам Эспаньола
Гарет Бэйл наносил удар по воротам Эспаньола
Getty Images

Реал и Эспаньол выдали яркий матч в рамках 21-го тура Ла Лиги. "Сливочные" в гостях забили 4 гола в ворота соперника, однако дважды пропустили в свои ворота.

Смотрите видео голов и обзор матча Эспаньол - Реал:

Эспаньол – Реал 2:4
Голы: Баптистао, 25, Росалес, 82 – Бензема, 4, 45, Рамос, 15, Бэйл, 67.

Эспаньол: Диего Лопес – Хави Лопес, Эрмосо, Ллуис Лопес, Вила (Росалес, 64) – Дардер (Меландо, 75), Рока, Алехандро Лопес — Баптистао (Пьятти, 71), Иглесиас, С. Гарсия

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос (Начо, 46), Регилон – Модрич (Марсело, 76), Каземиро, Кроос – Васкес, Бензема, Винисиус (Бэйл, 64).

Предупреждения: Рока, Гарсия, А. Лопес – Рамос, Начо, Карвахаль, Куртуа.

Удаление: Варан, 72 (прямая красная карточка).

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Эспаньол, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, Примера, видео голов, обзор матча, футбол
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