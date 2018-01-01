Барселона уверенно одолела Жирону на выезде
В 21-ом туре Ла Лиги Жирона принимала Барселону. Каталонцы отправили в ворота соперника два безответных мяча и, как следствие, одержали уверенную победу.
Стоит отметить, что большую часть второго тайма команда хозяев провела в меньшинстве.
Жирона — Барселона 0:2
Голы: Семеду, 9, Месси, 69
Жирона: Буну — Алькала, Эспиноса, Хуанпе — Порро, Понс, Гранель (Сонг Хо Паик, 86), Валери — Порту (Лосано, 81), Гарсия (Дуглас Луис, 70) — Стуани
Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле (Вермален, 77), Альба — Ракитич, Бускетс (Роберто, 82), Видаль (Артур, 58) — Месси, Л. Суарес, Коутиньо
Предупреждения: Эспиноса, Буну, Хуанпе, Стуани — Ленгле, Видаль, Бускетс
Удаление: Эспиноса, 51(вторая желтая карточка)
Напомним, что накануне каталонский клуб уступил Севилье в первом матче в рамках Кубка Короля.
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