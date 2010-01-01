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Фанаты Атлетико выступили против трансфера Мораты

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Во время матча с Хетафе ультрас скандировали кричалки против перехода испанца.
Альваро Мората
Альваро Мората
Getty Images

Фанаты мадридского Атлетико выразили свое недовольство возможным переходом в клуб форварда Челси Альваро Мораты.

Во время игры с Хетафе (2:0) болельщики хозяев скандировали кричалки против трансфера испанца, который является экс-игроком мадридского Реала. Вместо этого ультрас потребовали дать шанс молодому форварду Борхе Гарсесу.

“Мнение фанатов мы всегда уважаем. Я ищу футболистов, которые помогут Атлетико“,— приводит слова наставника “матрасников“ Диего Симеоне Marca.

Мората выступал за Реал с 2010 по 2014 и с 2016 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Атлетико согласовал с Челси аренду Мораты с правом последующего выкупа за 54 миллиона евро.

Недавно главный тренер лондонского клуба Маурицио Сарри сообщил, что Альваро выразил желание перейти в другой клуб.

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Теги: Альваро Мората, Атлетико (Мадрид), Челси, футбол
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