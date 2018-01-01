Севилья - Барселона 2:0 видео голов и обзор матча Кубка Испании

Каталонцы потерпели сокрушительное поражение в первом четвертьфинале Кубка Короля.

Севилья - Барселона: видео голов и обзор матча Getty Images

Севилья в первом матче 1/4 финала Кубка Испании разобралась с Барселоной, дважды поразив ворота соперника и не пропустив ни единого гола.

Один из голов игрок Севильи посвятил пропавшему футболисту Кардиффа Эмилиано Сале.

Смотрите видео голов и обзор матча Севилья - Барселона:

Севилья - Барселона 2:0

Голы: Сарабия, 58, Бен Йеддер, 76

Севилья: Сориано — Меркадо, Кьер, Гомес — Навас (Силва, 71), Амаду, Банега, Эскудеро (Арана, 88) — Сарабия (Васкес, 67) — Бен Йеддер, Промес

Барселона: Силлессен — Роберто, Пике, Ленгле, Семеду (Альба, 80) — Ракитич, Артур, Видаль — Аленья, Боатенг (Л. Суарес, 63), Малком (Коутиньо, 64)

Предупреждения: Гомес — Альба