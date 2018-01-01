Игрок Севильи посвятил забитый в ворота Барселоны гол пропавшему Эмилиано Сале

Виссам Бен-Йеддер напомнил о страшном событии, случившемся над Ла-Маншем.

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу Севилья всухую обыграла Барселону со счетом 2:0.

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Второй гол в ворота каталонцев забил нападающий Виссам Бен-Йеддер, который посвятил взятие ворот пропавшему игроку Кардиффа Эмилиано Сале.

Француз после забитого гола показал майку под игровой футболкой, на которой была надпись: “Ради моего брата. Э. Сала“.

Напомним, в понедельник, 21-го января, Эмилиано Сала был на борту самолета, летевшего из Нанта в Кардифф, однако воздушное судно исчезло с радаров. Началась поисковая операция, однако глава группы считает, что у Салы не было шансов выжить.

Полиция высказала четыре версии случившегося с самолетом, а подруга Салы обвинила в аварии футбольную мафию.

Сообщалось, что Сала незадолго до пропажи отправил голосовое сообщение из самолета, в котором рассказал, что лайнер скоро развалится.

Поиски были приостановлены на ночь, и должны продолжиться в четверг, 24-го января.