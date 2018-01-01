Барселона всухую уступила Севилье в первом матче Кубка Короля

Каталонцы не сумели забить на выезде ни одного гола в ворота Севильи.

Барселона уступила Севилье в первом матче Кубка Испании Getty Images

В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании Севилья принимала Барселону. Хозяева поля дважды поразили ворота соперника и сумели сохранить свои ворота "сухими". Ответный поединок состоится в среду, 30-го января, на Камп Ноу. Севилья - Барселона 2:0

Голы: Сарабия, 58, Бен Йеддер, 76 Севилья: Сориано - Меркадо, Кьер, Гомес - Навас (Силва, 71), Амаду, Банега, Эскудеро (Арана, 88) - Сарабия (Васкес, 67) - Бен Йеддер, Промес Барселона: Силлессен - Роберто, Пике, Ленгле, Семеду (Альба, 80) - Ракитич, Артур, Видаль - Аленья, Боатенг (Л. Суарес, 63), Малком (Коутиньо, 64) Предупреждения: Гомес - Альба

Горемыкина Екатерина