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Барселона всухую уступила Севилье в первом матче Кубка Короля

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Каталонцы не сумели забить на выезде ни одного гола в ворота Севильи.
Барселона уступила Севилье в первом матче Кубка Испании
Барселона уступила Севилье в первом матче Кубка Испании
Getty Images

В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании Севилья принимала Барселону.

Хозяева поля дважды поразили ворота соперника и сумели сохранить свои ворота "сухими".

Ответный поединок состоится в среду, 30-го января, на Камп Ноу.

Севилья - Барселона 2:0
Голы: Сарабия, 58, Бен Йеддер, 76

Севилья: Сориано - Меркадо, Кьер, Гомес - Навас (Силва, 71), Амаду, Банега, Эскудеро (Арана, 88) - Сарабия (Васкес, 67) - Бен Йеддер, Промес

Барселона: Силлессен - Роберто, Пике, Ленгле, Семеду (Альба, 80) - Ракитич, Артур, Видаль - Аленья, Боатенг (Л. Суарес, 63), Малком (Коутиньо, 64)

Предупреждения: Гомес - Альба

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Теги: Барселона, Севилья, Кубок Испании, Кубок Короля, футбол
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