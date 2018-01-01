Стали известны детали сделки между Атлетико и Челси по аренде Мораты
Альваро Мората отправится в мадридский клуб на полтора года.
Нападающий Челси Альваро Мората близок к переходу в мадридский Атлетико.
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Как сообщает Cadena Ser, 26-летний футболист будет выступать в испанском клубе на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на полтора сезона, а его стоимость составит 7,5 миллионов евро.
Отмечается, что в контракте прописана опция выкупа Мораты за 40-45 миллионов евро, а активировать ее можно по желанию клуба.
Зарплата Мораты составит около 5 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что наставник Атлетико Диего Симеоне подпишет новый контракт с клубом.
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