Стали известны детали сделки между Атлетико и Челси по аренде Мораты

Альваро Мората отправится в мадридский клуб на полтора года.

Нападающий Челси Альваро Мората близок к переходу в мадридский Атлетико.

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Как сообщает Cadena Ser, 26-летний футболист будет выступать в испанском клубе на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на полтора сезона, а его стоимость составит 7,5 миллионов евро.

Отмечается, что в контракте прописана опция выкупа Мораты за 40-45 миллионов евро, а активировать ее можно по желанию клуба.

Зарплата Мораты составит около 5 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что наставник Атлетико Диего Симеоне подпишет новый контракт с клубом.