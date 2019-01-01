Спортивный арбитражный суд принял решение по поводу участия Барселоны в Кубке Испании

По решению CAS, каталонцы не покинут розыгрыш Кубка Короля.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию Леванте по поводу исключения Барселоны из текущего розыгрыша Кубка Испании.

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Как сообщает Football Espana, CAS отклонила претензии Леванте из-за того, что клуб подал жалобу на пять дней позже установленного срока. В то же время суд подтвердил, что Барселона не должна была задействовать дисквалифицированного футболиста в матче против Леванте.

Таким образом, "сине-гранатовые" все же сыграют в четвертьфинале Кубка Короля.

Напомним, соперником Барселоны в 1/4 финала Кубка Испании стала Севилья.