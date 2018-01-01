Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Френки Де Йонг стал игроком Барселоны

Комментариев: 0
Полузащитник Аякса подписал контракт с испанским грандом.
Френки Де Йонг и президент Барселоны Жозеп Мария Бартомеу
Френки Де Йонг и президент Барселоны Жозеп Мария Бартомеу
fcbarcelona.com

Талантливый полузащитник Аякса Френки Де Йонг продолжит свою карьеру в чемпионате Испании.

Читай также: Пике снимет фильм о жизни в раздевалке Барселоны

Как сообщает пресс-служба Барселоны, 21-летний футболист подписал контракт с “сине-гранатовыми“ сроком на пять. Отмечается, что Де Йонг проведет остаток сезона в Голландии, и присоединится к каталонцам летом.

Источник сообщает, что стоимость трансфера составила 75 миллионов евро. Также Аякс может получить еще 11 миллионов евро в качестве бонусов.

Напомним, на полузащитника Аякса Френки Де Йонга также претендовал ПСЖ, однако игрок выбрал Барселону.

Ранее сообщалось, что состав Барселоны пополнил полузащитник Сассуоло Кевин-Принс Боатенг, на презентации которого практически не было зрителей.

Поделись:
Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, контракт, Френки де Йонг, Аякс, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь