Официально: Френки Де Йонг стал игроком Барселоны

Полузащитник Аякса подписал контракт с испанским грандом.

Талантливый полузащитник Аякса Френки Де Йонг продолжит свою карьеру в чемпионате Испании.

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Как сообщает пресс-служба Барселоны, 21-летний футболист подписал контракт с “сине-гранатовыми“ сроком на пять. Отмечается, что Де Йонг проведет остаток сезона в Голландии, и присоединится к каталонцам летом.

Источник сообщает, что стоимость трансфера составила 75 миллионов евро. Также Аякс может получить еще 11 миллионов евро в качестве бонусов.

Напомним, на полузащитника Аякса Френки Де Йонга также претендовал ПСЖ, однако игрок выбрал Барселону.

Ранее сообщалось, что состав Барселоны пополнил полузащитник Сассуоло Кевин-Принс Боатенг, на презентации которого практически не было зрителей.