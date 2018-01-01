Официально: Френки Де Йонг стал игроком Барселоны
Талантливый полузащитник Аякса Френки Де Йонг продолжит свою карьеру в чемпионате Испании.
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Как сообщает пресс-служба Барселоны, 21-летний футболист подписал контракт с “сине-гранатовыми“ сроком на пять. Отмечается, что Де Йонг проведет остаток сезона в Голландии, и присоединится к каталонцам летом.
Lo estabáis esperando... pic.twitter.com/ftw4YDJhvK— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 23 января 2019 г.
Источник сообщает, что стоимость трансфера составила 75 миллионов евро. Также Аякс может получить еще 11 миллионов евро в качестве бонусов.
Напомним, на полузащитника Аякса Френки Де Йонга также претендовал ПСЖ, однако игрок выбрал Барселону.
Ранее сообщалось, что состав Барселоны пополнил полузащитник Сассуоло Кевин-Принс Боатенг, на презентации которого практически не было зрителей.
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