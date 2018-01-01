Конкурент Лунина в Леганесе покинет команду

Иван Куэльяр станет игроком Вальядолида в летнее трансферное окно.

Вратарь Леганеса Иван Куэльяр летом сменит клубную прописку, сообщает издание AS.

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Испанец станет игроком Вальядолида. Контракт 34-летнего вратаря истекает 30 июня, поэтому Куэльяр присоединится к новому клубу на правах свободного агента.

Испанец уже согласовал условия личного контракта, который будет рассчитан на 3 года.

Таким образом, украинец Андрей Лунин может стать основным кипером команды, если Леганес продлит его аренду.

Ранее сообщалось, что Лунин отказался досрочно возвращаться в Реал.