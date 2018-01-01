Бетис интересуется защитником Динамо

Хорват Йосип Пиварич может переехать в Испанию.

Защитник Динамо Йосип Пиварич может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает Estadiodeportivo.

Испанский Бетис хочет усилить позицию левого защитника, и в сферу интересов клуба входит финалист ЧМ-2018 Йосип Пиварич.

Отмечается, что киевляне хотели бы расстаться с хорватом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и заработать на трансфере.

В этом сезоне Пиварич сыграл за Динамо 12 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что другой игрок Динамо может перейти в Саудовскую Аравию.