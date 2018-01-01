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Бетис интересуется защитником Динамо

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Хорват Йосип Пиварич может переехать в Испанию.
Йосип Пиварич
Йосип Пиварич
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Йосип Пиварич может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает Estadiodeportivo.

Испанский Бетис хочет усилить позицию левого защитника, и в сферу интересов клуба входит финалист ЧМ-2018 Йосип Пиварич.

Отмечается, что киевляне хотели бы расстаться с хорватом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и заработать на трансфере.

В этом сезоне Пиварич сыграл за Динамо 12 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что другой игрок Динамо может перейти в Саудовскую Аравию.

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Теги: футбол, Йосип Пиварич, Динамо, Бетис
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Источник: www.estadiodeportivo.com

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