Презентация Боатенга шокировала количеством зрителей

Болельщики проигнорировали презентацию новичка команды.

Сегодня, 22 января, Кевин-Принс Боатенг официально был представлен болельщикам Барселоны на Камп Ноу. Ганец будет выступать под 19-м номером на спине.

Презентация Боатенга Reuters

Презентация удивила маленьким количеством зрителей - фанаты "сине-гранатовых" проигнорировали первое появление новичка в клубной футболке.

Напомним, Барселона арендовала у Сассуоло Кевина-Принса Боатенга с правом выкупа за 8 миллионов евро.