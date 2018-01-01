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Презентация Боатенга шокировала количеством зрителей

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Болельщики проигнорировали презентацию новичка команды.
Кевин-Принс Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
www.fcbarcelona.com

Сегодня, 22 января, Кевин-Принс Боатенг официально был представлен болельщикам Барселоны на Камп Ноу. Ганец будет выступать под 19-м номером на спине.

 

Презентация Боатенга
Презентация Боатенга
Reuters

Презентация удивила маленьким количеством зрителей - фанаты "сине-гранатовых" проигнорировали первое появление новичка в клубной футболке.

 

Напомним, Барселона арендовала у Сассуоло Кевина-Принса Боатенга с правом выкупа за 8 миллионов евро.

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Теги: футбол, Барселона, Кевин-Принс Боатенг
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