Лебеденко: Я всегда мечтал выступать в Испании

Украинский футболист поделился своими эмоциями от перехода в Луго.

Защитник Орест Лебеденко прокомментировал подписание контракта с испанским клубом Луго.

“Это большой шаг в моей карьере, моя мечта. Когда я был ребенком, то мечтал выступать в Испании, где играют в лучший футбол в мире.

Василий Кравец сказал мне, что не нужно сомневаться. Мне понравился стиль игры команды во всех матчах, которые я видел.

Я не люблю говорить о себе как об игроке, я предпочитаю делать это на поле. Я хочу как можно быстрее адаптироваться и начать выступления за свою новую команду“, - цитирует Лебеденко официальный сайт Луго.