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Лебеденко: Я всегда мечтал выступать в Испании

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Украинский футболист поделился своими эмоциями от перехода в Луго.
Орест Лебеденко
Орест Лебеденко
twitter.com/CDeportivoLugo

Защитник Орест Лебеденко прокомментировал подписание контракта с испанским клубом Луго.

“Это большой шаг в моей карьере, моя мечта. Когда я был ребенком, то мечтал выступать в Испании, где играют в лучший футбол в мире. 

Василий Кравец сказал мне, что не нужно сомневаться. Мне понравился стиль игры команды во всех матчах, которые я видел.

Я не люблю говорить о себе как об игроке, я предпочитаю делать это на поле. Я хочу как можно быстрее адаптироваться и начать выступления за свою новую команду“, - цитирует Лебеденко официальный сайт Луго.

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Теги: футбол, Орест Лебеденко, Луго
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Источник: www.cdlugo.com

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Комментариев (1)
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Баба Маня  (аноним)  22.01.2019, 18:25
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Баба Маня
Особенно во второй лиге.Это так круто
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