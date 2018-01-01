Касилья: Лунин - скромный парень, который любит настойчиво работать

Испанский футболист поделился своим мнением об украинце.

Голкипер Кико Касилья рассказал о том, как работает на тренировках Андрей Лунин.

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“Он скромный парень, который любит настойчиво работать. Я не знаю, останется ли он в Мадриде, но он будет хорошим вратарем“, - цитирует испанца издание Marca.

Лунин перебрался в Реал летом 2018 года, однако сразу был отдан в аренду в другой испанский клуб - Леганес.

Ранее стало известно, что Кико Касилья перешел в Лидс Юнайтед.