Боатенг получил игровой номер в Барселоне
Полузащитник Кевин-Принс Боатенг, который перешел из итальянского Сассуоло в каталонскую Барселону, получил игровой номер в новом клубе.
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Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, 31-летний хавбек будет выступать под 19-м номером. Отмечается, что Боатенг - первый ганец, который будет играть в испанском гранде и 14-й африканец, который будет носить футболку клуба.
1️⃣ The first Ghanaian to play for #Barça— FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 января 2019 г.
1️⃣4️⃣ The 14th African to wear the 🔵🔴
💪 #EnjoyPrincehttps://t.co/yoeEgixsJm
Новичок “сине-гранатовых“, прощаясь с товарищами по команде, заявил, что этот переход - шанс всей жизни, поэтому он согласился принять предложение.
Напомним, Барселона арендовала у Сассуоло Кевина-Принса Боатенга с правом выкупа за 8 миллионов евро.
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