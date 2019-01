Боатенг получил игровой номер в Барселоне

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг, который перешел из итальянского Сассуоло в каталонскую Барселону, получил игровой номер в новом клубе.

Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, 31-летний хавбек будет выступать под 19-м номером. Отмечается, что Боатенг - первый ганец, который будет играть в испанском гранде и 14-й африканец, который будет носить футболку клуба.

1️⃣ The first Ghanaian to play for #Barça

1️⃣4️⃣ The 14th African to wear the 🔵🔴

💪 #EnjoyPrincehttps://t.co/yoeEgixsJm