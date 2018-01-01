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Боатенг получил игровой номер в Барселоне

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Новичок "сине-гранатовых" будет выступать под 19-м игровым номером.
Кевин-Принс Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
fcbarcelona.com

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг, который перешел из итальянского Сассуоло в каталонскую Барселону, получил игровой номер в новом клубе.

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Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, 31-летний хавбек будет выступать под 19-м номером. Отмечается, что Боатенг - первый ганец, который будет играть в испанском гранде и 14-й африканец, который будет носить футболку клуба.

Новичок “сине-гранатовых“, прощаясь с товарищами по команде, заявил, что этот переход - шанс всей жизни, поэтому он согласился принять предложение.

Кевин-Принс Боатенг получил игровой номер
Кевин-Принс Боатенг получил игровой номер
fcbarcelona.com

Напомним, Барселона арендовала у Сассуоло Кевина-Принса Боатенга с правом выкупа за 8 миллионов евро.

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Теги: Кевин-Принс Боатенг, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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