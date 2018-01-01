Официально: Украинский защитник Лебеденко стал игроком испанского Луго

Теперь в Сегунде будут выступать сразу три футболиста из Украины.

Защитник львовских Карпат Орест Лебеденко стал игроком Луго.

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Украинец подписал контракт, рассчитанный до 2023 года. Сумма сделки не разглашается. Пресс-служба испанского клуба отмечает, что Лебеденко обладает выдающимися атакующими качествами, большим потенциалом, высокой динамичностью в игре и эффективностью в своей зоне.

В текущем сезоне Лебеденко отыграл за львовян 15 матчей во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей.

По информации телеканала Футбол 1/2, трансфер обошелся испанцам в 700 тысяч евро. Стоит сказать, что Лебеденко стал третьим украинцев в Сегунде вместе с Романом Зозулей (Альбасете) и Евгением Селезневым (Малага).

Ранее сообщалось, что 17-летний игрок Карпат Даниила Сикан подписал контракт с донецким Шахтером.