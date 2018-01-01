Барселона официально объявила о трансфере Боатенга
Полузащитник присоединился к команде до конца сезона.
Каталонская Барселона официально объявила о переходе полузащитника Сассуоло Кевина-Принса Боатенга.
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Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, 31-летний хавбек присоединился к команде на правах аренды и будет выступать до конца текущего сезона. Также Барселона может выкупить его по окончании срока аренды за 8 миллионов евро.
Transfer news... pic.twitter.com/hNYrKR9nL1— FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 января 2019 г.
Во вторник, 22 января, на закрытой церемонии будет подписан контракт с футболистом. После этого на Камп Ноу пройдет фотосессия Боатенга и первая пресс-конференция в качестве игрока каталонского клуба.
Ранее Кевин-Принс Боатенг назвал переход в Барселону лучшим шансом в жизни.
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