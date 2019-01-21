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СМИ: Симеоне подпишет новый контракт с Атлетико

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По информации испанской прессы, аргентинец продлит соглашение с "матрасниками" до 2021 года.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне продлит соглашение о сотрудничестве с мадридским клубом. 

Как сообщает издание AS, аргентинский наставник подпишет контракт с “матрасниками“, который будет действовать до июня 2021 года.

По информации источника, о сделке будет объявлено в начале февраля.

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Одним из основных требований Симеоне было обновление состава, которое позволит Атлетико бороться за победу в Ла Лиге и за выход в финал Лиги чемпионов, который в этом сезоне будет проходить на домашнем стадионе мадридской команды.

Отметим, что текущее соглашение Симеоне с клубом действует до июня 2020 года.

Ранее в СМИ утверждалось, что мадридский Атлетико достиг договоренности с Челси об аренде нападающего Альваро Мораты.

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Теги: Диего Симеоне, Атлетико Мадрид, чемпионат Испании по футболу, контракт, футбол
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