Полузащитник перейдет в каталонский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Полузащитник Сассуоло Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время сменит клубную прописку, пополнив состав Барселоны.

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Появились подробности сделки каталонцев с итальянским клубом. Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, 31-летней хавбек отправится в Испанию на правах аренды до конца сезона. Сумма сделки составит 2 миллиона евро.

Источник отмечает, что у "сине-гранатовых" есть право выкупа футболиста за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Боатенг отыграл 13 матчей за Сассуоло, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Кевин-Принс Боатенг Getty Images

Отметим, что полузащитник уже имеет опыт выступления в Испании. В сезоне-2016/17 он играл за Лас-Пальмас и провел 28 матчей в Ла Лиге, забив 10 голов.

Ранее сообщалось, что Кевин-Принс Боатенг попрощался с игроками Сассуоло.