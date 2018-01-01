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Боатенг - о переходе в Барселону: Мне предоставили шанс всей жизни

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Кевин-Принс Боатенг попрощался со своими товарищами в итальянском Сассуоло.
Кевин-Принс Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
Getty Images

Полузащитник Сассуоло Кевин-Принс Боатенг в скором времени станет игроком Барселоны.

Боатенг после тренировки итальянского клуба попрощался со своими товарищами по команде.

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"Я знаю, что вам не понравятся мои слова, но я должен сказать. Мне предоставили шанс всей жизни, поэтому я принял решение перейти в Барселону. Пришло время попрощаться", - приводит слова Боатенга Sky Sport

31-летний футболист известен по своим выступлениям за Милан, Тоттенхэм, Шальке и Боруссию Д. Также хавбек играл за Герту, Портсмут, Лас-Пальмас и Айнтрахт.

Ранее Кевин-Принс Боатенг прокомментировал громкий расистский скандал в Италии.

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Теги: Кевин-Принс Боатенг, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер, Сассуоло, чемпионат Италии по футболу, Серия А, вне игры
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