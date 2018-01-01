Боатенг - о переходе в Барселону: Мне предоставили шанс всей жизни
Кевин-Принс Боатенг попрощался со своими товарищами в итальянском Сассуоло.
Полузащитник Сассуоло Кевин-Принс Боатенг в скором времени станет игроком Барселоны.
Боатенг после тренировки итальянского клуба попрощался со своими товарищами по команде.
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"Я знаю, что вам не понравятся мои слова, но я должен сказать. Мне предоставили шанс всей жизни, поэтому я принял решение перейти в Барселону. Пришло время попрощаться", - приводит слова Боатенга Sky Sport.
31-летний футболист известен по своим выступлениям за Милан, Тоттенхэм, Шальке и Боруссию Д. Также хавбек играл за Герту, Портсмут, Лас-Пальмас и Айнтрахт.
Ранее Кевин-Принс Боатенг прокомментировал громкий расистский скандал в Италии.
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