Боатенг - о переходе в Барселону: Мне предоставили шанс всей жизни

Кевин-Принс Боатенг попрощался со своими товарищами в итальянском Сассуоло.

Полузащитник Сассуоло Кевин-Принс Боатенг в скором времени станет игроком Барселоны.

Боатенг после тренировки итальянского клуба попрощался со своими товарищами по команде.

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"Я знаю, что вам не понравятся мои слова, но я должен сказать. Мне предоставили шанс всей жизни, поэтому я принял решение перейти в Барселону. Пришло время попрощаться", - приводит слова Боатенга Sky Sport.

31-летний футболист известен по своим выступлениям за Милан, Тоттенхэм, Шальке и Боруссию Д. Также хавбек играл за Герту, Портсмут, Лас-Пальмас и Айнтрахт.

Ранее Кевин-Принс Боатенг прокомментировал громкий расистский скандал в Италии.