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Испанские власти отказали Роналду в усилении мер безопасности перед заседанием суда

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В Мадриде состоится заседание суда по делу о неуплате налогов португальским футболистом.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Во вторник, 22-го января, в Мадриде (Испания) должно состояться заседание суда по делу о неуплате налогов португальским футболистом Криштиану Роналду.

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По информации New York Post, форвард обратился к суду с просьбой усилить меры безопасности при входе в здание, однако ему отказали. Суд пришел к выводу, что ни одно обстоятельство не указывает на то, что Роналду может грозить опасность.

После этого стало известно, что Роналду отказался лично присутствовать на заседании суда.

Напомним, Криштиану Роналду обвинили в сокрытии налогов на сумму 14,7 миллионов евро. Португалец признал свою вину и договорился с властями о выплате штрафа и двухлетнем условном сроке.

На заседании суда должны ратифицировать соглашение Роналду с испанскими властями.

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Теги: Криштиану Роналду, суд, Мадрид, Испания, футбол, вне игры
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