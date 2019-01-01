Испанские власти отказали Роналду в усилении мер безопасности перед заседанием суда

В Мадриде состоится заседание суда по делу о неуплате налогов португальским футболистом.

Во вторник, 22-го января, в Мадриде (Испания) должно состояться заседание суда по делу о неуплате налогов португальским футболистом Криштиану Роналду.

Читай также: Роналду танцами пытался порадовать невесту, и чуть не упал с беговой дорожки

По информации New York Post, форвард обратился к суду с просьбой усилить меры безопасности при входе в здание, однако ему отказали. Суд пришел к выводу, что ни одно обстоятельство не указывает на то, что Роналду может грозить опасность.

После этого стало известно, что Роналду отказался лично присутствовать на заседании суда.

Напомним, Криштиану Роналду обвинили в сокрытии налогов на сумму 14,7 миллионов евро. Португалец признал свою вину и договорился с властями о выплате штрафа и двухлетнем условном сроке.

На заседании суда должны ратифицировать соглашение Роналду с испанскими властями.