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Дембеле установил рекорд Ла Лиги

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Игрок Барселоны совершил наибольшее количество успешных обводок за матч.
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Французский вингер Барселоны Усман Дембеле совершил 11 успешных обводок в минувшем матче чемпионата Испании против Леганеса(3:1).

Как сообщает Opta, такой показатель за матч стал рекордным для текущего розыгрыша Ла Лиги. Всего Дембеле шел в обводку 15 раз, то есть показатель эффективности дриблинга француза в матче составляет 73 процента.

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В текущем сезоне 21-летний футболист провел за Барселону 27 матчей, забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Напомним, что ранее Усман Дембеле был оштрафован каталонским клубом за систематическое нарушение дисциплины.

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Теги: Усман Дембеле, Барселона, чемпионат Испании по футболу, рекорд, Ла Лига
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