Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Солари посадит Марсело в запас из-за лишнего веса - СМИ

Комментариев: 0
Бразилец должен вернуть себя в форму.
Марсело
Марсело
Getty Images

Главный тренер Реала Сантьяго Солари отправит защитника Марсело на лавку из-за его проблем с лишним весом, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на радиостанцию Onda Cero.

Отмечается, что любитель вредной пищи набрал 7 лишних килограмм. Кроме того, в последнее время Марсело отказывается вставать на весы.

То, что бразилец потолстел, заметно даже визуально, поэтому у аргентинского специалиста появилось условие для Марсело - чтобы играть, он должен сбросить лишние килограммы и вернуть себя в форму. 

Ранее Марсело опроверг информацию о возможном уходе из Реала.

 

Поделись:
Теги: футбол, Марсело, Реал, Сантьяго Солари
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.mundodeportivo.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь