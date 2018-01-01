Солари посадит Марсело в запас из-за лишнего веса - СМИ
Бразилец должен вернуть себя в форму.
Главный тренер Реала Сантьяго Солари отправит защитника Марсело на лавку из-за его проблем с лишним весом, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на радиостанцию Onda Cero.
Отмечается, что любитель вредной пищи набрал 7 лишних килограмм. Кроме того, в последнее время Марсело отказывается вставать на весы.
То, что бразилец потолстел, заметно даже визуально, поэтому у аргентинского специалиста появилось условие для Марсело - чтобы играть, он должен сбросить лишние килограммы и вернуть себя в форму.
Ранее Марсело опроверг информацию о возможном уходе из Реала.
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