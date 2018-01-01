СМИ: Атлетико согласовал аренду Мораты

Испанский футболист уже согласился на переход.

Форвард Челси Альваро Мората в ближайшее время присоединится к мадридскому Атлетико на правах аренды до конца сезона, сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Cope.

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Отмечается, что клубы уже согласовали все детали сделки, а сам игрок дал согласие на переход. Ожидается, что о трансфере будет объявлено в течение двух дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Мората готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в Атлетико.