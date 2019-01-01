Пике снимет фильм о жизни в раздевалке Барселоны

На экранах появится документальный фильм о том, что всегда хотели видеть болельщики - раздевалку Барселоны.

Компания защитника Барселоны Жерара Пике Kosmos снимет документальный фильм, рассказывающий о том, что происходит в раздевалке игроков Барселоны.

Фильм уже снимают, но когда он будет готов для показа и на какой платформе - пока не известно.

Ранее подобные фильмы были сняты компанией Amazon - о Стивене Джеррарде, Марадоне, Манчестер Сити и Примере. А компания Neflix выпустила документальные картины о Ювентусе и Боке Хуниорс.

Ранее сообщалось, что Пике купил испанский клуб и создал киберспортивный турнир.