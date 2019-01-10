Малага объявила игровой номер, под которым будет выступать Селезнев

Новичок испанского клуба наконец-то получил игровой номер.

Новичок Малаги Евгений Селезнев получил номер, под которым он будет играть в команде.

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Как сообщает официальный сайт испанского клуба, нападающий будет выступать под 16-м номером. Сам украинец хотел получить 20-й номер, но полузащитник Сеад Хакшабанович, который выступает под этим номером, все же не покинул клуб, поэтому Евгений не смог его получить.

Напомним, о трансфере Евгения Селезнева из Акхисара в Малагу стало известно 10 января 2019 года.

Спортивный директор клуба рассказал, почему было принято решение приобрести украинца, а главный тренер команды рассказал о требованиях к работе Евгения.