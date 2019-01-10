Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малага объявила игровой номер, под которым будет выступать Селезнев

Комментариев: 0
Новичок испанского клуба наконец-то получил игровой номер.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
malagacf.com

Новичок Малаги Евгений Селезнев получил номер, под которым он будет играть в команде.

Читай также: Селезнев в Малаге встретился с легендарным аргентинским футболистом

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, нападающий будет выступать под 16-м номером. Сам украинец хотел получить 20-й номер, но полузащитник Сеад Хакшабанович, который выступает под этим номером, все же не покинул клуб, поэтому Евгений не смог его получить.

Напомним, о трансфере Евгения Селезнева из Акхисара в Малагу стало известно 10 января 2019 года.

Спортивный директор клуба рассказал, почему было принято решение приобрести украинца, а главный тренер команды рассказал о требованиях к работе Евгения.

Поделись:
Теги: Евгений Селезнев, Малага, Сегунда, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь