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Навас получил травму накануне матча с Севильей

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В 20-м туре чемпионата Испании "сливочные" смогут рассчитывать лишь на одного голкипера.
Кейлор Навас
Кейлор Навас
Getty Images

Вратарь мадридского Реала Кейлор Навас получил травму на тренировке.

О степени тяжести повреждения не сообщается, однако костариканец точно не сыграет в субботнем матче чемпионата Испании против Севильи. Об этом сообщает издание AS

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Наставник “галактикос“ Сантьяго Солари теперь может рассчитывать лишь на Тибо Куртуа, который тоже недавно восстановился от травмы.

В прошлом третий вратарь Реала Кико Касилья несколько дней назад подписал контракт с Лидсом, а украинец Андрей Лунин, принадлежащий мадридскому клубу,  отказался досрочно прерывать свою аренду в Леганесе.


 

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Теги: Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Андрей Лунин, футбол
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