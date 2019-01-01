Навас получил травму накануне матча с Севильей

В 20-м туре чемпионата Испании "сливочные" смогут рассчитывать лишь на одного голкипера.

Вратарь мадридского Реала Кейлор Навас получил травму на тренировке.

О степени тяжести повреждения не сообщается, однако костариканец точно не сыграет в субботнем матче чемпионата Испании против Севильи. Об этом сообщает издание AS

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Наставник “галактикос“ Сантьяго Солари теперь может рассчитывать лишь на Тибо Куртуа, который тоже недавно восстановился от травмы.

В прошлом третий вратарь Реала Кико Касилья несколько дней назад подписал контракт с Лидсом, а украинец Андрей Лунин, принадлежащий мадридскому клубу, отказался досрочно прерывать свою аренду в Леганесе.



