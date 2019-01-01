Севилья сыграет с Барселоной в Кубке Испании
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании.
В Испании состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Короля.
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По ее результатам образовались следующие пары:
Реал - Жирона
Хетафе - Валенсия
Севилья - Барселона
Эспаньол - Бетис
Первые матчи будут сыграны 22-24 января, а ответные 29-31 января.
Напомним, что участие Барселоны в Кубке Испании до последнего находилось под вопросом, однако протест Леванте не был удовлетворен
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