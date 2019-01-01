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Севилья сыграет с Барселоной в Кубке Испании

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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании.
Севилья сыграет с Барселоной в Кубке Испании
AS

В Испании состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Короля.

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По ее результатам образовались следующие пары:

Реал - Жирона

Хетафе - Валенсия

Севилья - Барселона

Эспаньол - Бетис

Первые матчи будут сыграны 22-24 января, а ответные 29-31 января.

Напомним, что участие Барселоны в Кубке Испании до последнего находилось под вопросом, однако протест Леванте не был удовлетворен

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Теги: Кубок Испании, Барселона, Реал Мадрид, Севилья, жеребьевка, футбол
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