Севилья сыграет с Барселоной в Кубке Испании

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании.

В Испании состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Короля.

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По ее результатам образовались следующие пары:

Реал - Жирона

Хетафе - Валенсия



Севилья - Барселона



Эспаньол - Бетис

Первые матчи будут сыграны 22-24 января, а ответные 29-31 января.

Напомним, что участие Барселоны в Кубке Испании до последнего находилось под вопросом, однако протест Леванте не был удовлетворен