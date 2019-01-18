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Реал не планирует приобретать новых игроков до закрытия зимнего трансферного окна

Комментариев: 1
Единственным новичком Реала этой зимой стал Браим Диас.
Мадридский Реал не планирует приобретать новых игроков
Мадридский Реал не планирует приобретать новых игроков
Getty Images

Мадридский Реал больше не планирует совершать трансферы в январе.

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По информации Marca, руководство клуба считает, что команда полностью укомплектована и тратиться на новые трансферы нет смысла. В то же время наставник “сливочных“ Сантьяго Солари считает, что из-за травм ведущих игроков команде нужен еще один форвард.

Отметим, что единственным трансфером Реала в январе стал юный полузащитник Манчестер Сити Браим Диас.

Королевский клуб уже провел официальную презентацию новичка.

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Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансферы, вне игры
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
    18.01.2019, 12:06
Оценка:  0
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