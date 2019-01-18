Реал не планирует приобретать новых игроков до закрытия зимнего трансферного окна
Единственным новичком Реала этой зимой стал Браим Диас.
Мадридский Реал больше не планирует совершать трансферы в январе.
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По информации Marca, руководство клуба считает, что команда полностью укомплектована и тратиться на новые трансферы нет смысла. В то же время наставник “сливочных“ Сантьяго Солари считает, что из-за травм ведущих игроков команде нужен еще один форвард.
Отметим, что единственным трансфером Реала в январе стал юный полузащитник Манчестер Сити Браим Диас.
Королевский клуб уже провел официальную презентацию новичка.
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