Барселона - Леванте 3:0 видео голов и обзор матча Кубка Испании

Барселона в ответном матче разобралась с Леванте и прошла в 1/4 финала Кубка Короля.

Лионель Месси празднует гол в ворота Леванте Getty Images Каталонская Барселона разгромила Леванте в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Действующий обладатель титула проиграл первый матч со счетом 1:2, однако дубль Усмана Дембеле и гол Лионеля Месси принесли "сине-гранатовым" путевку в четвертьфинал Кубка Короля. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Леванте: Барселона - Леванте 3:0 (первый матч - 1:2)

Голы: Дембеле, 30, 31, Месси, 54 Барселона: Силлессен - Семеду, Мурильо, Ленгле, Альба (Роберто, 73) - Ракитич, Артур, Видаль - Дембеле (Д. Суарес, 77), Месси, Коутиньо (Л. Суарес, 63) Леванте: Фернандес - Робер, Постиго (Хасон, 71), Кабако - Коке Андухар, Кампанья (Дукуре, 68), Прчич, Симон - Барди - Майораль (Двамена, 61), Боатенг Предупреждения: Ракитич, Мурильо - Постиго, Кабако, Прчич, Робер Ранее сообщалось, что каталонскую Барселону могут исключить из нынешнего розыгрыша Кубка Испании.

Горемыкина Екатерина