Барселона - Леванте 3:0 видео голов и обзор матча Кубка Испании
Каталонская Барселона разгромила Леванте в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании.
Действующий обладатель титула проиграл первый матч со счетом 1:2, однако дубль Усмана Дембеле и гол Лионеля Месси принесли "сине-гранатовым" путевку в четвертьфинал Кубка Короля.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Леванте:
Барселона - Леванте 3:0 (первый матч - 1:2)
Голы: Дембеле, 30, 31, Месси, 54
Барселона: Силлессен - Семеду, Мурильо, Ленгле, Альба (Роберто, 73) - Ракитич, Артур, Видаль - Дембеле (Д. Суарес, 77), Месси, Коутиньо (Л. Суарес, 63)
Леванте: Фернандес - Робер, Постиго (Хасон, 71), Кабако - Коке Андухар, Кампанья (Дукуре, 68), Прчич, Симон - Барди - Майораль (Двамена, 61), Боатенг
Предупреждения: Ракитич, Мурильо - Постиго, Кабако, Прчич, Робер
Ранее сообщалось, что каталонскую Барселону могут исключить из нынешнего розыгрыша Кубка Испании.
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