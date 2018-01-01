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Барселона - Леванте 3:0 видео голов и обзор матча Кубка Испании

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Барселона в ответном матче разобралась с Леванте и прошла в 1/4 финала Кубка Короля.

Лионель Месси празднует гол в ворота Леванте
Лионель Месси празднует гол в ворота Леванте
Getty Images

Каталонская Барселона разгромила Леванте в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании.

Действующий обладатель титула проиграл первый матч со счетом 1:2, однако дубль Усмана Дембеле и гол Лионеля Месси принесли "сине-гранатовым" путевку в четвертьфинал Кубка Короля.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Леванте:

Барселона - Леванте 3:0 (первый матч - 1:2)
Голы: Дембеле, 30, 31, Месси, 54

Барселона: Силлессен - Семеду, Мурильо, Ленгле, Альба (Роберто, 73) - Ракитич, Артур, Видаль - Дембеле (Д. Суарес, 77), Месси, Коутиньо (Л. Суарес, 63)

Леванте: Фернандес - Робер, Постиго (Хасон, 71), Кабако - Коке Андухар, Кампанья (Дукуре, 68), Прчич, Симон - Барди - Майораль (Двамена, 61), Боатенг

Предупреждения: Ракитич, Мурильо - Постиго, Кабако, Прчич, Робер

Ранее сообщалось, что каталонскую Барселону могут исключить из нынешнего розыгрыша Кубка Испании.

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Теги: Барселона, Леванте, Кубок Испании, Кубок Испании по футболу, видео голов, обзор матча, футбол, Кубок Короля
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