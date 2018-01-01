Барселону могут исключить из Кубка Испании

Каталонскую команду обвиняют в нарушении дисциплинарных правил, но клуб считает, что действовал в рамках дозволенного.

Барселона перед матчем с Леванте в Кубке Испании Getty Images

Барселона может быть дисквалифицирована из розыгрыша Кубка Испании в текущем сезоне. Об этом сообщает издание El Mundo.

Источник, ссылаясь на статью дисциплинарного кодекса, утверждает, что каталонский клуб нарушил регламент турнира.

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании против Леванте (1:2) в составе “блаугранас“ на поле вышел защитник Чуми Брандарис, который собрал 5 карточек за Барселону Б и должен был отбыть дисквалификацию.

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Согласно статье 56,3 дисциплинарного кодекса, пока игрок не отбудет дисквалификацию, он не может принимать в матчах других состязаний, в том числе играх за основную команду.

Барселона же ответила на заявления El Mundo и сослалась на изменение в правилах. Там прописано, что легкие дисквалификации отбывают только в том турнире, где получены, а уже более серьезные распространяются на несколько соревнований.

Напоним, что первый матч кубка Испании между Леванте и Барселоной также запомнился забавным эпизодом с двойной симуляцией футболистов каталонского клуба..