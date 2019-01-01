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Лунин отказался досрочно возвращаться в Реал - Marca

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Украинский голкипер хочет набраться опыта в Леганесе.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Украинский голкипер Леганеса Андрей Лунин принял решение остаться в команде до конца сезона.

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Мадридский Реал рассчитывал досрочно вернуть вратаря из аренды, однако Лунин посчитал, что находясь в аренде он сможет лучше адаптироваться в Испании и подтянуть свой уровень, сообщает Marca.

Источник отмечает, что руководство Леганеса довольно работой Андрея и даже рассматривает вариант с продлением аренды еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что состав Леганеса пополнил еще один украинец - Василий Кравец, который в дебютном матче помог команде обыграть Реал.

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Теги: Андрей Лунин, Леганес, Реал, аренда, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры
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